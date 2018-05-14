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Spor

Beşiktaş'ta ilk Türk Mustafa Pektemek oldu

Tam 1106 gün sonra...

14 Mayıs 2018 13:50

Üst üste 33 golünü yabancı futbolcularından bulan Beşiktaş’ta seriyi Mustafa Pektemek bitirdi. Pektemek, Osmanlıspor maçında attığı golle, Beşiktaş'ta 2018 yılında tabela yapan ilk Türk futbolcu oldu.

Tarihler 17 Aralık 2017'de Beşiktaş, Osmanlıspor'u 5-1 yeniyor ve 87. dakikada son golü Cenk Tosun attı. Bu, sezonun ikinci yarısındaki bir diğer Osmanlı maçına kadar siyah-beyazlı takımda bir yerli oyuncunun attığı son goldü. Cenk Tosun, Everton'a transfer olduktan sonra Beşiktaşlı futbolcuların kaydettiği üst üste 33 golün tamamı yabancı futbolculardan gelmişti. Pektemek, topu göğsüyle ağlara gönderip bu büyüyü bozdu. Ayrıca Pektemek, Beşiktaş'ta tam 1106 gün sonra fileleri havalandırdı.

Öte yandan Beşiktaş’a devre arası transfer olan Vagner Love, gol özlemini dindirdi. 10 Şubat'taki Kardemir Karabükspor maçında 2 gol atan ve daha sonra sessizliğe bürünen Brezilyalı, Beşiktaş'taki üçüncü golünü Osmanlıspor'a kafayla kaydetti.

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