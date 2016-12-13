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Spor

Beşiktaş'ta ilk hedef Ryan Babel

Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Ryan Babel'e 2.5 yıllık sözleşme teklif edilecek

13 Aralık 2016 12:18

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in alınması yönünde rapor verdiği Hollandalı Ryan Babel'i kadrosuna katmak istiyor.

Başkan Fikret Orman'ın ve izleme komitesi üyelerinin son maçlarını tribünden takip ettiği Babel için teknik heyetten de olumlu rapor geldi.

ntvspor'un haberine göre; futbol komitesinin çalışmaları sonrası Şenol Güneş de Hollandalı futbolcunun alınması yönünde görüş bildirdi. Bu gelişme üzerine temasları yoğunlaştıran siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. 

Kariyerine La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da devam eden Babel'in sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

Tecrübeli oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme önerecek siyah beyazlılar, anlaşmanın sağlanması halinde bonservis bedeli ödemeden transferi tamamlayacak.

Kariyerine 2003 yılında Ajax'ta başlayan Ryan Babel, 2007 yılında transfer olduğu Liverpool'da 4 sezon forma giydi. Daha sonra Hoffenheim'da top koşturan 30 yaşındaki futbolcu, 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giydi. Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'e transfer olan Babel, bu sezon Deportivo'nun yolunu tuttu. 

La Liga'da oynadığı 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösteren Hollandalı oyuncu, hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabiliyor.

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