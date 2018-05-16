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Spor

Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti; Tosic Çin'e transfer oldu!

Gelecek sezon öncesi Beşiktaş'ta ilk ayrılık yaşandı. İşte Tosic'in bonservis bedeli...

16 Mayıs 2018 18:32

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Uzak Doğu'ya transfer oluyor. Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti.

Siyah-beyazlıların stoperi Dusko Tosic, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer oluyor. Bir süre önce siyah-beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekibi, siyah-beyazlılar ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerinde 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti. Tosic, Guangzhou ile 10 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak.

Çin'e giden Sırp futbolcunun Beşiktaş'ın ligin 34. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah-beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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