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Spor

Beşiktaş'ta ikinci Tabata harekâtı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli'nin ısrarla dile getirdiği "10.5 transferini" bitirmek için harekete geçti.

27 Ağustos 2009 03:00

 

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli'nin ısrarla dile getirdiği "10.5 transferini" bitirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar Gazinatepspor'un Brezilyalı yıldızı Tabata'yı renklerine bağlamak üzere.

Turkcell Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Beşiktaş, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Arjantinli futbolcu Delgado'nun sözleşmesini askıya almayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bir kez daha Gaziantepspor'un Brezilyalı yıldızı Tabata'ya yöneldi.

Siyah-beyazlı yönetim, Gaziantepspor ile Tabata'nın transferi konusunda büyük ölçüde aşama kaydederken, Delgado'nun sözleşmesini askıya almak için de görüşmelerde bulunuyor.

Yöneticilerin, Arjantinli futbolcunun menajerliğini yapan babasıyla pazarlık masasına oturacağı ve sözleşmesinin askıya alınması konusunda anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

Son günlerde dillerden düşmeyen "10.5" transferini yapmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin hafta sonuna kadar pürüzleri aşarak Tabata'ya siyah-beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor.

Bu arada kırmırı kart cezalısı olan Tabata'nın forma giymeyecek olmasına rağmen Beşiktaş maçı öncesi İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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