 BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ POLİS MÜDAHALESİ

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK - İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta toplanarak Taksim\'e yürümek isteyen bir gruba daha polis müdahale etti.

Taksim\'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş\'ta toplandı. Taksim\'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde de 15 kişilik bir grup gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Polis müdahalesi

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