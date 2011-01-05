-BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ ERGİN ATAMAN DÖNEMİ İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Beşiktaş Cola Turka'da, başantrenör Burak Bıyıktay'ın görevine son verilmesinin ardından takımın başına Ergin Ataman getirildi. Beşiktaş Kulübü yöneticileri dün bir araya geldikleri Ataman ile bu sabah gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından anlaşmaya vardı ve tecrübeli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Görüşmenin ardından Ataman'ın göreve gelmesi kulübün internet sitesinden açıklandı. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce 2007-2008 sezonunda Beşiktaş Cola Turka'da görev almıştı. Siyah-beyazlı takım bu dönemde ligde zirve mücadelesi vermiş, Avrupa'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı. Avrupa'da profesyonel liglerde bir takım çalıştıran ilk antrenör olan Ergin Ataman, 2001-2002 sezonunda İtalya'nın Montepaschi Siena takımında göreve yaparken, takımına ilk sezonunda Avrupa Raimundo Saporta Kupası'nı kazandırmıştı.