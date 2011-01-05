T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ ERGİN ATAMAN DÖNEMİ İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2011 14:21

-BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ ERGİN ATAMAN DÖNEMİ İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Beşiktaş Cola Turka'da, başantrenör Burak Bıyıktay'ın görevine son verilmesinin ardından takımın başına Ergin Ataman getirildi. Beşiktaş Kulübü yöneticileri dün bir araya geldikleri Ataman ile bu sabah gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından anlaşmaya vardı ve tecrübeli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Görüşmenin ardından Ataman'ın göreve gelmesi kulübün internet sitesinden açıklandı. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce 2007-2008 sezonunda Beşiktaş Cola Turka'da görev almıştı. Siyah-beyazlı takım bu dönemde ligde zirve mücadelesi vermiş, Avrupa'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı. Avrupa'da profesyonel liglerde bir takım çalıştıran ilk antrenör olan Ergin Ataman, 2001-2002 sezonunda İtalya'nın Montepaschi Siena takımında göreve yaparken, takımına ilk sezonunda Avrupa Raimundo Saporta Kupası'nı kazandırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24