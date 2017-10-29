Beşiktaş'ta iki otomobil çarpıştı:5 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ\'ta, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil sürücüsünün yol açtığı iddia edilen kazada 5 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar çevrelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Balmumcu Barbaros Bulvarı Jandarma Bölge Komutanlığı Sosyal Tesisler önünde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AS 4844 plakalı otomobili kullanan Beyhan Şahin, kavşakta yeşil ışığın yanmasının ardından Ortaköy yönüne gitmek için harekete geçti. Bu sırada, aşırı hızla Beşiktaş\'tan Levent yönüne giden 34 KY 6533 plakalı otomobilin sürücüsü Naci Enes İlme, Şahin\'in kullandığı otomobile çarptı. Beyhan Şahin\'in kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak Jandarma Bölge Komutanlığı Sosyal Tesisleri duvarına çarptı.

Kaza sonucu, Naci Enes İlme, birlikte seyahat ettiği arkadaşları Gökhan Cirik, Ege Yılmaztürk ilee Beyhan Şahin ve otomobilde sıkışan oğlu Gökberk Şahin yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar yaralıların araçlardan çıkmasına yardım ederken, tüm çabalara rağmen 13 yaşındaki Gökberk Şahin sıkıştığı yerden kurtarılamadı.

Bunun üzerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Gökberk Şahin\'i sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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