Beşiktaş'ta İhsan Kalkavan ve Turgay Ciner'in üyeliklerine son verilebilir

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi olmasına karşın Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kaydolan ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında oynanan Beşiktaş maçı sonras siyah-beyazlı kulübü hedef alan demeç ve tutumları ile dikkati çeken İhsan Kalkavan, Mübariz Mansimov, Zafer Yıldırım ve Turgay Ciner için son kararı yönetim kurulu verecek.

Sicil Kurulu Başkanı Firuz Drahşan, konu ile ilgili olarak, "Bize ulaşan 20'yi aşkın dilekçe vardı ve hepsinde de söz konusu 4 kişinin Beşiktaş Kulübü ile ilişkisinin kesilmesi yolunda karar verilmesi isteniyordu. Tüzük gereği bu dilekçeleri yönetim kuruluna sundum. Onların vereceği karara göre hareket edeceğiz. Yönetim olumlu ya da olumsuz kararını bize bildirecek. Biz de kamuoyunu yapacağımız açıklama ile aydınlatacağız" dedi.

Ciner, Kalkavan, Yıldırım ve Mansimov'un, yönetim kurulunun alacağı kararla birlikte Beşiktaş üyeliklerinin sonlanmasının beklendiği öğrenildi.