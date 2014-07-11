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Beşiktaş'ta içki içen 2 kadının dövülmesine Aygün'den rakılı tepki

Beşiktaş'ta bir barda içki içen 2 kadının darp edilmesine CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün rakılı pozla tepki gösterdi

11 Temmuz 2014 23:26

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta iki kadın içki içtikleri dolayısıyla darp edilmesine tepkisini gösteren CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter üzerinden rakı içerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

CHP'li vekil Aygün akşam saatlerinde iftara yakın attığı rakılı fotoğrafla sosyal medyada hızla yayıldı.

Hüseyin Aygün içkili fotoğrafı paylaşmadan önce Twitter'da şunları yazdı:

-"Suriye'deki IŞİD'çiler Suriye'nin Sünni Köyü Hattab'da salt 'Esad'a destek verdiği' için sahurda 7 kadın, 7 erkeği doğrarken, Türk IŞİD'çileri bugün Kayseri'de iftara kadar yemek ve içecek satışını yasaklamış.

Aygün bu mesajın ardından rakı bardağı ile verdiği pozu paylaşıp şunları yazdı:

Türk IŞİD’çilerinin dün sahurda Beşiktaş’ta bir barda darp ettikleri 2 kadın için içiyoruz, şerefinize!

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