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Spor

BEŞİKTAŞ'TA İBRAHİM TORAMAN ŞOKU İSTANBUL (A.A)

06 Ağustos 2010 11:44

-BEŞİKTAŞ'TA İBRAHİM TORAMAN ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen'i rövanş maçında 3-0 yenerek play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta, İbrahim Toraman üzüntüsü yaşanıyor. Viktoria Plzen ile yapılan ikinci maçın ilk yarısının son dakikalarında sol diz iç yan bağlarından sakatlanan ve ikinci yarıda yerini Ferrari'ye bırakan İbrahim Toraman'ın, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, sakatlığı sonrası hastanede MR'ı çektirilen İbrahim Toraman'ın sol diz iç yan bağlarında esneme olduğu ve 2-3 hafta oynayamayacağını söyledi.  Yine dizindeki sakatlık nedeniyle 6 ay oynayamayacak Sivok'un ardından İbrahim Toraman'ın da sakatlanması, teknik heyeti savunma konusunda endişelendirdi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Bernd Schuster'in, İbrahim Toraman ve Sivok'un yokluğunda Ferrari ile Zapotocny'ye gelecek maçlarda şans vermesi bekleniyor.

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