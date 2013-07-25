Beşiktaş'ta İbrahim Toraman kaptanlığı bıraktı

Avusturya'da sezona hazırlanan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu İbrahim Toraman, "Takım kaptanlığını bıraktığını" söyledi.

Toraman, Azerbaycan'ın Simurq takımıyla oynanan ve 2-1 siyah-beyazlı ekibin kazandığı hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada "Kampın ikinci etabının başlamasıyla teknik direktörümüz ile kaptanlık konusunda ufak bir görüşmemiz oldu. Teknik direktörümüz kaptanlık için 3 arkadaşımızın üzerinde durduğunu ve yeni bir yapılanmaya gideceğini belirtti. Bu isimlerin de daha çok oynayan arkadaşlarımız olacağını ifade etti. Ben de benim için bu durumun bir problem olmayacağını açıkladım'' diye konuştu.

Kendisine ne zaman görev verilirse elinden geleni yaptığını dile getiren Toraman, "Ben de kendisine takımda güvendiği, benden daha iyi bu görevi yapabilecek birini bulması halinde destek olacağımı söyledim. Benim açımdan bir sıkıntı yok, önlerini açtım. Kaptanlığı daha iyi yapabilecek hangi arkadaşımız olursa onun arkasında oluruz. Bundan sonra bana nasıl görev verilirse en iyi şekilde yapmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.

Toraman, bir soru üzerine Avusturya'da çok uzun kamp dönemi geçirdiklerini de belirterek, "Kolay değil tabii. Çok fazla transfer yapıldı ve yeni bir teknik adamımız var. Her geçen gün daha iyie gidiyoruz" dedi.

Beşiktaş, Avusturya'da Azerbaycan'ın Simurq takımıyla oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta Fernandes kaptanlığında sahaya çıktı. Fernandes, 21 Temmuz Pazar günü Alman Schalke 04 takımıyla oynanan hazırlık maçında da kaptan olarak sahada yer almıştı.