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Spor

BEŞİKTAŞ'TA HOLOSKO ŞOKU İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 16:31

-BEŞİKTAŞ'TA HOLOSKO ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Slovak futbolcu Filip Holosko'dan geldi. Eskişehirspor maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan Holosko'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Holosko'nun tarak kemiğinin krampon darbesiyle kırıldığını ifade ederek, Slovak futbolcunun bu akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorlarından Doç.Dr. Şenol Akman tarafından ameliyat edileceğini ve 3 aydan önce sahalara dönmesinin zor olduğunu kaydetti. Bu arada, siyah-beyazlıların, ligin ikinci yarısının büyük bir bölümünde faydalanamayacakları Holosko'nun sözleşmesini sezon sonuna kadar donduracağı öğrenildi. Öte yandan, Nobre, Bobo ve Quaresma'nın ardından Holosko'nun da sakatlanmasıyla Beşiktaş'ın forvette A2 takımından Ali Kuçik'ten başka alternatif kalmadı.

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