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Spor

BEŞİKTAŞ'TA HJK HELSINKİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

15 Ağustos 2010 17:30

-BEŞİKTAŞ'TA HJK HELSINKİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 15.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçında Bucaspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 17 Ağustos Salı günü sahasında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernhard Schuster yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bucaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcuların dejenerasyon çalışması yaptıkları, diğer oyuncuların ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladıkları bildirildi. Siyah-beyazlılarda Bucaspor maçında sağ dizine darbe alan Quaresma'nın, tedavisi yapıldığı için antrenmana katılmadığı açıklanırken, İbrahim Toraman'nın da takımdan ayrı sahada çalıştığı kaydedildi. Tedavileri sürdürülen Sivok, Yusuf Şimşek, Rıdvan ile Rüştü Reçber'in de antrenmanda yer almadığı ifade edildi. Beşiktaş, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Bu arada teknik direktör Bernhard Schuster, antrenman öncesinde HJK Helsinki karşılaşmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

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