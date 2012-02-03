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Spor

Beşiktaş'ta Hilbert şoku İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2012 19:28

-Beşiktaş'ta Hilbert şoku İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Beşiktaş'ta Mersin İdmanyurdu karşısında sakatlanan Roberto Hilbert'in şoku yaşanıyor. Uzun süreli sakatlığının ardından Mersin İdmanyurdu karşısında ilk 11'de sahaya çıkan, ancak ilk yarı bitmeden yeniden sakatlanan Alman oyuncunun, sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisinin 6-8 hafta süreceği açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Mersin İdmanyurdu maçında sakatlanan Roberto Hilbert ve İsmail Köybaşı'nın MR'larının Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekildiğini belirterek, ''Hilbert'in çekilen MR'ı sonrasında sol arka adalede kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlandı. Hilbert'in tedavisi 6-8 hafta sürecek'' dedi. Hilbert gibi Mersin İdmanyurdu mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan İsmail Köybaşı'nın ise Fenerbahçe derbisi ve Sivasspor maçlarında oynayamayacağı, 14 Şubat'taki Braga maçına yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi.  Devrim Urgun, genç oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. İsmail Köybaşı'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiğini vurgulayan Dr. Urgun, ''İsmail Köybaşı, Fenerbahçe maçında sahada olamayacak, ancak Braga karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacağız'' diye konuştu.

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