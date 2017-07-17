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Spor

Beşiktaş'ta hedef yine Lens!

Choupo Moting'den vazgeçen siyah-beyazlılar, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Hollandalı'nın peşinde

17 Temmuz 2017 13:14

Beşiktaş'ta geçen sezon West Ham United'a kiralık olarak gönderilen ve döndüğünde antrenmanda sakatlık geçirerek en az 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Töre'nin yerine alternatif isim arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların, transfer sezonunun başından beri gündeminde olan, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'i istediği iddia edildi.

NTVSpor'un haberine göre, Schalke 04 forması giyen Choupo Moting ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun sık sık sakatlık yaşaması ve son olarak yaşadığı sakatlığı atlatamaması nedeniyle bu transferden geri çekildi. Siyah-beyazlıların gündemine yine geçen sezon Süper Lig'deki performansıyla göz doldurup 17 asist yapan Hollandalı Lens geldi.

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Beşiktaş yönetimi, küme düşen İngiliz ekibi Sunderland ile sorun yaşadığı bilinen ve yollarını ayırması beklenen Lens'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

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