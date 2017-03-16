Beşiktaş'ta hedef UEFA'da çeyrek final

eşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, yakaladığı avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapılacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

Tolgay Arslan, cezasından dolayı forma giyemeyecek. Beşiktaş, Olympiakos maçı öncesi en büyük sıkıntıyı Kayserispor müsabakasında sakatlanan Marcelo Guedes'in durumundaki belirsizlikle yaşıyor.

Kayserispor maçında sakatlık yaşayan bir diğer savunma oyuncusu Dusko Tosic ise takımla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, ayrıca sarı kart ceza sınırında bulunan Marcelo'nun oynamaması halinde savunmanın göbeğinde Tosic'in yanında Matej Mitrovic ile Atınç Nukan'dan birine görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül, Olympiakos karşısında forma giyebilecek. İlk maçta savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile görev alan Tolgay Arslan'ın cezası sonrası Oğuzhan Özyakup bu bölgede oynayacak.

Muhtemel 11

Beşiktaş'ın karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic (Atınç Nukan), Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar 11'iyle çıkması bekleniyor.