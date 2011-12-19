-Beşiktaş'ta Havutçu'ya yeni görev İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Beşiktaş Kulübü, futbolda şike iddiaları nedeniyle tutuklanan, ancak geçtiğimiz hafta tahliyesine karar verilen Tayfur Havutçu'nun futbol takımlarının genel direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Havutçu ile yaptığı görüşme neticesinde, genç teknik adamın Beşiktaş futbol takımları genel direktörlüğüne getirilmesine karar verdi. Yönetim kurulu, ayrıca Tayfur Havutçu'nun, futbol altyapı, A2 ve A Takımı teknik ve idari konularında tek yetkili olarak çalışmasını kararlaştırdı. Bu arada, siyah-beyazlı takımın başında bulunan Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal ise A Takımı teknik sorumlusu olarak görevine devam edecek.