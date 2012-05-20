T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Havutçu dönemi sona eriyor

Basın toplantısında Tayfur Havutçu ile yolların ayrıldığı açıklanacak

20 Mayıs 2012 20:32

 

Yöneticilerden bir kısmının teknik adamın yerli olması konusunda ısrarcı oldukları belirtilirken, bir bölümünün de yabancı olması yönünde görüş bildirdikleri ifade edildi
 
Beşiktaş'ta 2010-2011 sezonunun son döneminde teknik direktör Bernd Schuster'in görevinden istifa etmesinin ardından takımın başına geçirilen Tayfur Havutçu, 3 Temmuz'da başlayan futbolda şike iddiaları soruşturması kapsamında yaklaşık 5 ay tutuklu yargılanmıştı. Cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Havutçu, Süper Final öncesi Carlos Carvalhal'ın yerine yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. 
 
Tayfur Havutçu ile 2012-2013 sezonu sonuna kadar mukavele imzalayan siyah-beyazlı yönetim, genç teknik adamla yollarını ayırıyor. Başkan Fikret Orman, Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran ve Tayfur Havutçu, yarın Nevzat Demir Tesisleri'nde ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Toplantıda Havutçu ile yolların ayrıldığı açıklanacak. Yaşanacak bu gelişmenin ardından Başkan Orman, yurt dışına çıkarak yeni teknik adam adayları ile temaslarda bulanacak. 
 
 

Yönetimde fikir ayrılıkları var

 
 
Siyah-beyazlı yönetimde Tayfur Havutçu ile yolların ayrılması konusunda fikir birliği sağlanırken, yeni teknik adam konusunda uzlaşma sağlanamadı. 
 
Yöneticilerden bir kısmının teknik adamın yerli olması konusunda ısrarcı oldukları belirtilirken, bir bölümünün de yabancı olması yönünde görüş bildirdikleri ifade edildi. Fikir ayrılığına Başkan Orman'ın son noktayı koyacağı ve yönetimin görüşünü dikkate alarak, son kararı vereceği kaydedildi.

ETİKETLER

tayfur havutçu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24