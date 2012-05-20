Beşiktaş'ta Havutçu dönemi sona eriyor

Yöneticilerden bir kısmının teknik adamın yerli olması konusunda ısrarcı oldukları belirtilirken, bir bölümünün de yabancı olması yönünde görüş bildirdikleri ifade edildi

Beşiktaş'ta 2010-2011 sezonunun son döneminde teknik direktör Bernd Schuster'in görevinden istifa etmesinin ardından takımın başına geçirilen Tayfur Havutçu, 3 Temmuz'da başlayan futbolda şike iddiaları soruşturması kapsamında yaklaşık 5 ay tutuklu yargılanmıştı. Cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Havutçu, Süper Final öncesi Carlos Carvalhal'ın yerine yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Tayfur Havutçu ile 2012-2013 sezonu sonuna kadar mukavele imzalayan siyah-beyazlı yönetim, genç teknik adamla yollarını ayırıyor. Başkan Fikret Orman, Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran ve Tayfur Havutçu, yarın Nevzat Demir Tesisleri'nde ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Toplantıda Havutçu ile yolların ayrıldığı açıklanacak. Yaşanacak bu gelişmenin ardından Başkan Orman, yurt dışına çıkarak yeni teknik adam adayları ile temaslarda bulanacak.

Yönetimde fikir ayrılıkları var

Siyah-beyazlı yönetimde Tayfur Havutçu ile yolların ayrılması konusunda fikir birliği sağlanırken, yeni teknik adam konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Yöneticilerden bir kısmının teknik adamın yerli olması konusunda ısrarcı oldukları belirtilirken, bir bölümünün de yabancı olması yönünde görüş bildirdikleri ifade edildi. Fikir ayrılığına Başkan Orman'ın son noktayı koyacağı ve yönetimin görüşünü dikkate alarak, son kararı vereceği kaydedildi.