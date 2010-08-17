-BEŞİKTAŞ'TA HAKAN ARIKAN ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını konuk edecek Beşiktaş'ta kaleci Hakan Arıkan'ın antrenmanda sakatlanması ve yarınki maçta forma giyemeyecek olması şok etkisi yarattı. HJK Helsinki maçının son hazırlığını bugün gerçekleştiren ve idmanda sol ayak bileğini burktuğu için hastanede MR'ı çekilen Hakan'ın, sol ayak bileğinin dış bağlarında zorlanmaya bağlı ödem olduğu, 7 ila 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Hakan'ın ayak bileğinde kırık veya çatlağa rastlanmadığı, ancak sol ayak bileğinin dış bağlarıyla çevre kaslarda ödem oluştuğu bildirildi. Tecrübeli kaleci Rüştü'nün sakatlığında kalede görev yapan ve özellikle son dönemde başarılı maçlar çıkararak milli takıma kadar yükselen Hakan Arıkan'ın sakatlığı, teknik heyeti sıkıntıya soktu. Rüştü ve Hakan'ın yokluğunda yarınki mücadelede sezon başında transfer edilen kaleci Cenk Gönen'in görev yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın İspanya'nın Villareal takımıyla yaptığı hazırlık maçında forma giyen Cenk'in başarılı performansı kalede sıkıntı yaşayan teknik heyetin bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağladı.