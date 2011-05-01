-BEŞİKTAŞ'TA GUTİ KRİZİ İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ta Guti krizi yaşanıyor. Derbide etkili bir performans sergileyemeyen ve ikinci yarının ortalarında oyundan alınan İspanyol yıldız, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına gitmişti. Guti'nin maç sonrasında da takım arkadaşlarını beklemeden stattan ayrıldığı öğrenildi. -RIDVAN'IN HASRETİ BİTTİ- Beşiktaş'ın genç oyuncularından Rıdvan Şimşek, bu sezon ilk kez ligde forma giydi. Geçen sezonun sonunda ayağı kırılan Rıdvan, derbide son anlarda oyuna girerken, taraftarlardan alkış aldı. Rıdvan, bu sezon sadece 22 Aralık 2010 tarihinde Konya Torku Şekerspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında oynamıştı.