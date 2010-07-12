Beşiktaş'ta Guti çIkmazı

T24 - Guti ile anlaşan siyah beyazlılar Schuster'in raporundan sonra kontenjan krizi sorunu yaşamaya başladı.





UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Vikingur ile 15 Temmuz'da oynayacağı ilk karşılaşma öncesi Beşiktaş kulübünün, 9 Temmuz tarihinde UEFA'ya gönderdiği futbolcu listesinde Fink, Hilbert, Zapatocny ve Yusuf Şimşek'in isimleri yer almamıştı.



Yaşanan bu gelişmenin üzerine Beşiktaş teknik direktörü Bernd Schuster'in Fink, Zapatocny ve Hilbert'i gözden çıkardığı ve bu futbolcuları takımda görmek istemediği kanısı oluşmuştu. Ancak bu futbolcular ile ilgili durumun bu şekilde olmadığı ve Alman teknik adamın bu oyuncular hakkında takımda kalmarı yönündü karar verdiği ortaya çıktı.



Schuster'in bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol komitesi ile yaptığı toplantıda bu futbolcuların durumu ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Alman teknik adamın futbol komitesine özellikle Zapatocny ve Hilbert ile ilgili olumlu düşüncelerini aktardığı öğrenilirken, bu iki futbolcunun da kadroda kalması yönünde yönetime rapor verdiği belirtildi.



Bugün yapılan toplantıda Schuster'in futbol komitesinden Hilbert'in lisansının bir an önce çıkartılmasını istediği, komiteye bu futbolcunun takımdan gönderilecek yönünde haberler çıkmasına anlam veremediğini ilettiği ve şunları söylediği öğrenildi.



"Hilbert'in adını yabancı kontejanı sorunu sebebiyle UEFA listesine bildirmedik. Ancak son günlerde bu futbolcuyu gözden çıkardığım ve takımdan göndereceğim yönünde haberler görüyorum. Benim böyle bir düşüncem yok. Hilbert önümüzdeki sezon Beşiktaş'a faydalı olacak oyunculardan biridir. Ben O'nu takımda görmek istiyorum".



Alman teknik adamın ayrıca geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Zapatocny'nin de kadroda kalması yönünde rapor verdiği, Fink ile ilgili kesin kararını ise henüz vermediği ortaya çıktı. Futbol komitesinin Schuster'e yabancı Türkiye'deki yabancı kontejanından dolayı bazı tercihler yapması gerektiğini hatırlattığı da kaydedilirken, 2 gün içinde bu konu ile ilgili somut adımların atılacağı kaydedildi.





Guti ile anlaşıldı ama...



Beşiktaş Quaresma'dan sonra 2. büyük bombayı da patlatıyor. Lig TV Muhabiri Atakan Kurt'un haberine göre Guti ile her konuda anlaşıldı. Ancak siyah beyazlılarda kontenjan krizi Schuster'in raporundan sonra içinden çıkılması zor bir hale geldi. Alınan bilgiye göre İspanyol yıldızın menajerleriyle kesin anlaşma sağlandı ve transfer imzaya kaldı. Başkan Demirören'in İspanya'ya giderek Guti'yi İstanbul'a getireceği öğrenildi.