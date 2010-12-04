-BEŞİKTAŞ'TA GÜNDÜZ STRESİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Beşiktaş, yarın saat 14.00'de oynanacak Bursaspor karşılaşmasıyla ligde tam 1133 gün sonra İnönü Stadı'nda gündüz maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, evlerindeki son gündüz maçını 2007-08 sezonunda, 28 Ekim 2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynamış ve karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmıştı. Son 10 sezonda ligde evinde toplam 11 gündüz maçına çıkan ''Kara Kartallar'', 6 galibiyet, 3 yenilgi, 2 de beraberlik elde etti. Evindeki gündüz maçlarında toplam 13 puan kaybeden siyah-beyazlılar, bu 11 karşılaşmada 15 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. Siyah-beyazlıların son 10 sezonda Süper Lig'de evinde oynadığı gündüz maçları ve sonuçları şöyle: /* Sezon Rakip Sonuç ------- ----------- ----- 2007-08 İBB Spor 0 - 0 2007-08 Gençlerbirliği 1 - 0 2006-07 Sakaryaspor 0 - 0 2005-06 Ankaraspor 3 - 0 2005-06 Gaziantepspor 0 - 1 2004-05 Sakaryaspor 2 - 1 2004-05 Kayserispor 3 - 2 2003-04 Denizlispor 3 - 1 2003-04 A.Sebatspor 0 - 2 2002-03 İstanbulspor 2 - 1 2001-02 Göztepe 1 - 2 */