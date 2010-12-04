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Spor

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDÜZ STRESİ İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 13:40

-BEŞİKTAŞ'TA GÜNDÜZ STRESİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Beşiktaş, yarın saat 14.00'de oynanacak Bursaspor karşılaşmasıyla ligde tam 1133 gün sonra İnönü Stadı'nda gündüz maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, evlerindeki son gündüz maçını 2007-08 sezonunda, 28 Ekim 2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynamış ve karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmıştı. Son 10 sezonda ligde evinde toplam 11 gündüz maçına çıkan ''Kara Kartallar'', 6 galibiyet, 3 yenilgi, 2 de beraberlik elde etti. Evindeki gündüz maçlarında toplam 13 puan kaybeden siyah-beyazlılar, bu 11 karşılaşmada 15 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. Siyah-beyazlıların son 10 sezonda Süper Lig'de evinde oynadığı gündüz maçları ve sonuçları şöyle: /*  Sezon        Rakip        Sonuç -------    -----------     ----- 2007-08    İBB Spor        0 - 0 2007-08    Gençlerbirliği  1 - 0 2006-07    Sakaryaspor     0 - 0 2005-06    Ankaraspor      3 - 0 2005-06    Gaziantepspor   0 - 1 2004-05    Sakaryaspor     2 - 1 2004-05    Kayserispor     3 - 2 2003-04    Denizlispor     3 - 1 2003-04    A.Sebatspor     0 - 2 2002-03    İstanbulspor    2 - 1 2001-02    Göztepe         1 - 2 */

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