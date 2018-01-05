Beşiktaş'ta gündem transfer

Antalya kampında çalışmalar eksik kadro ile devam ediyor

Cenk Tosun için Everton ile anlaşan ve oyuncunun İngiliz kulübüne resmi imzayı atmasını bekleyen Beşiktaş\'ın gündeminde santrafor transferi var.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in isteği doğrultusunda kanat özellikleri olan bir golcü transfer etmek isteyen Siyah Beyazlıların transfer komitesi tecrübeli hocanın Balotelli\'yi bir kez daha veto etmesi üzerine başka isimlere yöneldi.

2 gün boyunca İngiltere\'de hem Cenk Tosun transferini sonlandıran hem de santrafor görüşmeleri yapan başkan Orman ve transfer komitesi üyeleri Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün akşam Türkiye\'ye dönüş yaptılar. Bugün akşam saatlerinde Antalya\'ya gelerek takımın kampını ziyaret edecek olan Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu aynı zamanda Şenol Güneş ile de geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacak.

Leicester City\'nin yedek golcüsü Slimani için sezon sonuna kadar kiralama teklifini yapan ve ilk etapta red cevabı alan yönetim, Şenol Güneş\'in bu oyuncuda ısrar etmesi halinde Leicester\'a yeni bir teklif daha sunacağı öğrenildi.

Slimani\'nin yanısıra Göztepe\'nin yükselen yıldızı Jahovic için de zemin arayışında olan transfer komitesi Şenol Güneş\'in hızlı ve kanatlarda da oynayan bir oyuncu isteğinden dolayı Makedon golcüyü şimdilik yedekte tutuyor. Bu sezonun ilk yarısında 14 gol atan 1.91 boyundaki Jahovic\'in 6 ay sonra sözleşmesinin bitiyor olması transfer girişimini cazip kılan bir durum. Fikret Orman ve transfer komitesi Şenol Güneş\'in onay vermesi durumunda Jahovic için Göztepe\'nin kapısını çalacak ve uygun bir bedel ile transferi bitirmeye çalışacak.

Uzun zamandır gündemde olan Demba Ba\'nın İstanbul\'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesini bekleyen Siyah Beyazlılar, Senegalli yıldızın hala İstanbul\'a gelmemesi üzerine bu transfere bir hayli soğuk bakmaya başladıkları da gelen bilgiler arasında.

ANTALYA KAMPINDA ÇALIŞMALAR EKSİK KADRO İLE DEVAM EDİYOR

Antalya kampında 3\'üncü güne başlayan Siyah Beyazlılar izinli olan oyuncuların bu akşam kampa katılacak olmasından dolayı eksik kadro ile idmanlara devam ediyor. Kondisyon hareketleri ve güçlenme çalışması ile başlayan idman, minik kale maçlar ile devam etti. Sabah çalışması son bölümde yapılan taktik pas antrenmanı ile sona erdi. Beşiktaş akşam saat 18:00\'de yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Görüntü dökümü:

-Antrenman detaylar

Ali DANAŞ-Antalya-DHA