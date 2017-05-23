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Beşiktaş'ta Gülmen ve Özakça eylemine polis müdahalesi: 12 gözaltı

Beşiktaş'ta protesto eylemi yapan gruba polis müdahale etti

23 Mayıs 2017 22:37

Ankara'da açlık grevindeyken gözaltına alınan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in serbest bırakılması için Beşiktaş'ta protesto eylemi yapan gruba polis müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş Kartal Heykeli Meydanı'nda saat 18.00'de yaklaşık 200 kişilik grup toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler bulunan grup, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Çarşıdan geçerek Barbaros Bulvarı'na kadar gelen grubun basın açıklamasına polis izin vermedi. Polis grubun arasına girerek müdahalede bulundu. 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan protestocuların çevik kuvvet polis aracına bindirildikleri görüldü.
 

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