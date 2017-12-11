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Spor

Beşiktaş'ta, Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıkları başladı 

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanşında Manisaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı

11 Aralık 2017 19:24

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanşında Manisaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1.5 saate yakın süren antrenman basına kapalı olarak yapıldı.
Kayserispor ile oynayanan maçta forma giyen futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve  oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, yarın öğlen saatlerinde özel uçakla İzmir\'e oradan karayolu ile Manisa\'ya giderek maç saatini bekleyecek. Beşiktaş saat 21.00’de oynanacak maç sonrası İstanbul\'a dönecek.

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