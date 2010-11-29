-BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER UEFA AVRUPA LİGİ'NE ÇEVRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Galatasaray'ı yenerek haftayı 3 puanla kapayan Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Siyah-beyazlılar, 2 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacakları CSKA Sofya maçının hazırlıklarına izin yapmadan başladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana kondisyon çalışmaları yaparak başlayan siyah-beyazlı futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Galatasaray maçında forma giyen futbolcular, bir süre koşu yaptıktan sonra antrenmanı bıraktı. -10 FUTBOLCU KATILMADI- Beşiktaş'ın yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanına sakatlıkları bulunan ve izinli olan toplam 10 futbolcu katılmadı. Ferrari, Ekrem, Onur, Nihat, Rüştü ve Quaresma salonda çalışırken, tedavi için Brezilya'ya giden Bobo, çocuğu olacağı için izin alan Yusuf, hafif ağrıları bulunan Aurelio ve gribal enfeksiyona yakalandığı açıklanan Fatih antrenmanda yer almadı. -FİNK ŞOV YAPTI- Antrenmanda siyah-beyazlıların son derece neşeli oldukları gözlenirken, Alman futbolcu Fink, koşu sırasında yaptığı hareketlerle takım arkadaşlarını güldürdü. Koşu sırasında hızla takımın önüne geçen ve ellerini havaya kaldırıp tezahürat yapıyormuş gibi hareketler yapan Alman futbolcu, daha sonra boşluğa doğru üçlü çektirdi. -DERBİ PRİMİ 20 BİN DOLAR- Galatasaray galibiyeti nedeniyle siyah-beyazlı futbolculara prim verileceği öğrenildi. Futbolculara, Galatasaray karşısında aldıkları 3 puan için 20'şer bin dolar prim verileceği ifade edildi. -ÇARŞAMBA GÜNÜ BULGARİSTAN'A GİDECEK Beşiktaş, CSKA Sofya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 5. maçı için 1 Aralık Çarşamba günü Bulgaristan'a gidecek. 2 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Vasil Levski Stadı'nda CSKA Sofya ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, çarşamba günü saat 16.00'da özel bir uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket edecek. Aynı gün saat 19.00'da teknik direktör Bernd Schuster, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 19.30'da ise Beşiktaş statta son antrenmanını yapacak. Siyah-beyazlılar, 2 Aralık Perşembe günü yapılacak maçın ardından yine özel bir uçakla İstanbul'a dönecek. Grupta 10 puanlı Porto'nun ardından 7 puanla 2. sırada bulunan Beşiktaş, ilk maçta CSKA Sofya'yı 1-0 mağlup etmişti. Grupta sadece 1 galibiyeti bulunan CSKA Sofya, 3 puan ve averajla son sırada yer alıyor.