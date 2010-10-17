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Spor

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER PORTO MAÇINA ÇEVRİLDİ İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2010 17:56

-BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER PORTO MAÇINA ÇEVRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, dün Manisaspor'a yenilerek haftayı puansız kapayan Beşiktaş'ta gözler Porto ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 3. maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, 21 Ekim Perşembe günü FİYAPI İnönü Stadı'nda oynayacakları Porto maçının hazırlıklarına izin yapmadan başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda yenileme çalışmaları ile başlayan siyah-beyazlılar, hafif tempolu koşular sonrasında pas ve dinlenme çalışmaları yaptı. Antrenmana tedavileri devam eden Ekrem Dağ, Mehmet Aurelio, Ricardo Quaresma, Tomas Sivok, Manisaspor maçında sakatlanan Ferrari ve Holosko katılmadı. Fatih Tekke, Erhan Güven ve Guti ise takımdan ayrı çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla Porto maçı hazırlıklarını sürdürecek. -FERRARİ 3 HAFTA YOK  Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor karşısında beklemediği bir yenilgi alan Beşiktaş'a bir kötü haber de İtalyan futbolcusu Matteo Ferrari'den geldi. Manisaspor maçında sakatlanan Ferrari'nin, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, maçtan sonra MR'ı çekilen Ferrari'nin sol üst arka adalesinde ödem olduğunu ve 3 haftaya yakın bir süre görev yapamayacağını belirtti. Manisaspor maçında sol ayak bileğine darbe alan Holosko'da da ödem meydana geldiğini belirten Urgun, Slovak futbolcunun tedavisine başlandığını söyledi.

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