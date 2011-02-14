-BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER AVRUPA'YA ÇEVRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'ne yenilerek haftayı puansız kapayan Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Siyah-beyazlılar, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Fiyapı İnönü Stadı'nda 17 Şubat Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına izin yapmadan başladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı geçen Guti Hernandez katılırken, tedavisine Avustralya'da devam edilen Ersan Gülüm, Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağına darbe alan İsmail Köybaşı ile dinlendirilen Mehmet Aurelio çalışmada yer almadı. Nihat Kahveci ve Cenk Gönen ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Futbolcular antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaparken, Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular koşunun ardından idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise istasyon çalışmalarının ardından minyatür kale maç yaptı. Kanat çalışmaları ile devam eden antrenman yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürecek.