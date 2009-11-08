Beşiktaş'ta gol sevinci

Dün (7 Kasım 2009) Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmadan zorlu bir karşılaşma gerçekleştirdi.9 savunmacı ile başladığı karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesi, ilk dakikakalardan itibaren Trabzonspor tarafından ablukaya alındı.Zor geçen bir ilk yarı sonrası ikinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra Ernst'in kıs deparı sonraı çektiği harika şutla topu ağlara gönderdi.Ernst'in golüyle öne geçen Beşiktaş'ta takım arkadaşları Ernst'in etrafında sevgi yumağı oluşturdu. Ancak bu sevinç sırasında Ersnt, tacize uğradı.