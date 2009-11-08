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Spor

Beşiktaş'ta gol sevinci

Trabzonspor deplasmanında Ernst'le öne geçen Beşiktaş'ta gol sevinci sırasında Ernst tacize uğradı!

08 Kasım 2009 02:00

Ernst, hiç beklenmedik bir dakikada Beşiktaş’ın ilk golüne imza atınca tüm Beşiktaşlılar, Alman yıldızın yanına koştu. Golün sevinci coşku içinde yaşanırken, İsmail, takım arkadaşını yanağından öptü. Ancak yukarıdaki karede görüldüğü gibi Ernst o karmaşada tacize de uğradı.

Veysel'den çirkin hareket

Dün (7 Kasım 2009) Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmadan zorlu bir karşılaşma gerçekleştirdi.

9 savunmacı ile başladığı karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesi, ilk dakikakalardan itibaren Trabzonspor tarafından ablukaya alındı.

Zor geçen bir ilk yarı sonrası ikinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra Ernst'in kıs deparı sonraı çektiği harika şutla topu ağlara gönderdi.

Ernst'in golüyle öne geçen Beşiktaş'ta takım arkadaşları Ernst'in etrafında sevgi yumağı oluşturdu. Ancak bu sevinç sırasında Ersnt, tacize uğradı.

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