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Spor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre sürprizi

Töre'ye "hazır ol" talimatı

03 Nisan 2018 12:58

Şenol Güneş, Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta görev verdiği Jeremain Lens'ten istediği performansı alamaması sonrası harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, uzun süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'ye haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçı öncesinde, "Görev için hazır ol" dedi.

Taraftarın karşısına çıkıyor

Akşam Gazetesi'nden Tolga Üsküplüoğlu'nun haberine göre; dünkü antrenman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan tecrübeli teknik adamın, Gökhan Töre'ye bir sonraki maç için hazır olması talimatını verdiği bildirildi. Başarılı çalıştırıcının, Göztepe'yle gelecek hafta oynanacak karşılaşmaya kadar Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Lens ve Gökhan Töre'yi rekabete sokup, Hollandalı yıldızın performansını yeterli görmemesi halinde Töre'ye forma şansı verebileceği konuşuluyor.

682 gün sonra

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonu şampiyonluğunda önemli katkıları olan Gökhan Töre, göstermiş olduğu üst düzey performansla Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Siyah-beyazlıların eski çalıştırıcısı olan Slaven Bilic'in kiralık olarak West Ham United'a transfer ettiği Töre, Ada'da yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçirmişti ve Beşiktaş'a geri dönmüştü. Yaşadığı sakatlık sonrası eski formuna geri dönmek için kendisini çalışmalara veren Töre, 682 gün sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Şenol Güneş tarafından ilk 21'e alınmıştı.

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