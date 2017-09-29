Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sahalara geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ameliyat edilen ve uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gökhan Gönül, Trabzonspor maçı kadrosunda yer alabilecek.

Sezon başında sağ kaval kemiğinde oluşan stres kırığı nedeniyle ameliyat olan Gökhan'ın tedavisi 2 hafta önce tamamlandı. Tedavi sonrası takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre bu sezon sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen 32 yaşındaki deneyimli sağ bek, Trabzonspor karşısında Şenol Güneş'in şans vermesi halinde maçta oynayacak durumda.

Sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımdan ayrı kalan Brezilyalı Adriano'nun durumu ise henüz netleşmedi. Antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'a karşı oynayıp oynamayacağı, maç öncesi yapılacak olan son taktik antrenmanda netlik kazanacak.