T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sahalara geri dönüyor

32 yaşındaki sağ bek, bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi

29 Eylül 2017 21:00

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ameliyat edilen ve uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gökhan Gönül, Trabzonspor maçı kadrosunda yer alabilecek.

Sezon başında sağ kaval kemiğinde oluşan stres kırığı nedeniyle ameliyat olan Gökhan'ın tedavisi 2 hafta önce tamamlandı. Tedavi sonrası takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre bu sezon sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen 32 yaşındaki deneyimli sağ bek, Trabzonspor karşısında Şenol Güneş'in şans vermesi halinde maçta oynayacak durumda.

Sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımdan ayrı kalan Brezilyalı Adriano'nun durumu ise henüz netleşmedi. Antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'a karşı oynayıp oynamayacağı, maç öncesi yapılacak olan son taktik antrenmanda netlik kazanacak.

ETİKETLER

Gökhan Gönülne zamansakatlıkdönecekBeşiktaşTrabzonsporiyileştimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24