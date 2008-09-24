Beşiktaş'ta gerginlik!..





Beşiktaş'ta 3-0'lık Gaziantepspor galibiyetine rağmen oyuncularını eleştiren, bunu dün de sürdüren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın bazı futbolcularla da tartıştığı ortaya çıktı.



Sağlam'ın dünkü antrenmandan önce de bir toplantı yaptığı ve "3-0 kazandınız diye sevinmeyin. Çoğunuz sahada dalga geçtiniz. İnanılmaz pozisyonlar harcadınız. Gereksiz yere strese girdik" dediği, buna bazı futbolcularınsa karşılık verdiği belirtildi.



Ligtv'nin haberine göre, Uyarılarını sürdüren ve Tello'ya yönelen Sağlam'ın "Örneğin sen Tello. Büyük bir düşüş içindesin. Niye böyle oynuyorsun anlamak güç. Kendini toparla" diye bağırdığı bildirildi. Tello'nunsa "O zaman beni oynatmasaydınız. Maçtan önceki üç gün antrenmana çıkmadım ve iyi olmadığımı bildirdim. Beni dinlemediniz, yine oynattınız, şimdi suçlu mu oldum? Bunu kabul etmiyorum" karşılığını verdiği iddia edildi.



Ortamın giderek gerginleşmesi üzerine toplantının sona erdiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sol ayak bileği burkulan Holosko, sol arka adelesinde gerilme tespit edilen Serdar Özkan’ın ve dizinde ağrılar olan Aydın Karabulut'un durumlarının çekilen mrdan sonra netlik kazanacağı öğrenildi.





