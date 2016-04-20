Beşiktaş'ta genel kurul tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübü yaptığı duyuru ile seçimli olağan genel kurul tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre seçimli genel kurul 8 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor Salonu'nda çoğunluk sağlanamaz ise 15 Mayıs Pazar günü yine aynı salonda yapılacak. Seçimli genel kuruldan bir gün önce de 2015 yılı olağan idari ve mali kongresi gerçekleştirilecek.



Beşiktaş Kulübü internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;



"Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. maddesinin A fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08 Mayıs 2016 Pazar günü saat 10:00’da Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok. No:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacaktır.



08 Mayıs 2016 Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde; ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 15 Mayıs 2016 Pazar günü saat 10:00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.



Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.



Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.



Saygılarımızla"