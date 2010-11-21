-BEŞİKTAŞ'TA GELEN GİDENİ ARATTI İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Beşiktaş'ta gelen gideni arattı. Alman teknik adam Bernd Schuster'in çalıştırdığı Beşiktaş, 13. haftalar itibariyle son 4 yılın en başarısız dönemini geçiriyor. Bernd Schuster, 13. haftalar sonunda toplanılan puan bakımından Mustafa Denizli ve Ertuğrul Sağlam'ın gerisinde kalırken, Jean Tigana ile aynı performansı gösterdi. Bu sezon 13. hafta sonunda 21 puana ulaşan siyah-beyazlılar, geçen sezon Mustafa Denizli yönetiminde 27, 2008-09 sezonunda ilk 6 haftası Ertuğrul Sağlam, 7 haftası da Denizli'nin yönetiminde olmak üzere 25, 2007-08 sezonunda ise Sağlam yönetiminde 24 puan toplamıştı. -4 YIL GERİYE GİTTİ- Beşiktaş, Schuster yönetimindeki bu dönemin aynısını 4 yıl önce 2006-07 sezonunda Fransız teknik adam Jean Tigana döneminde de yaşadı ve bu sezonda olduğu gibi 13 haftanın ardından 21 puana ulaştı. Beşiktaş bu iki sezonda da 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 de yenilgi alırken, kalesinde de 14'er gol gördü. Siyah-beyazlılar, bu sezon rakip kalelere 21 gol bırakırken, 2006-07'de ise 18 gol kaydetmişti. Bu sezon 21 puan toplamasına rağmen maç fazlasıyla 6. sırada yer alan ''Kara Kartallar'', 4 yıl önce ise aynı puanla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 2006-07 sezonundaki bu kötü başlangıca rağmen ligi 70 puanla şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde 61 puanla 2. sırada tamamladı.