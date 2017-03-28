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Spor

Beşiktaş'ta gelecek sezon kombine fiyatları belli oldu

En ucuz kombine 250 lira olacak

28 Mart 2017 01:11

Beşiktaş, 2017-2018 sezonu için belirlediği kombine fiyatlarını açıkladı. En ucuz Beşiktaş Kombine Bilet Fiyatı Bin 250 TL'den başlıyor.

Beşiktaş, 2017-2018 sezonu için belirlediği kombine fiyatlarını açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Sahada sergilediği üstün mücadele ile, centilmen oyuncularıyla ve futbolumuza yön veren oyun yapısıyla Beşiktaşımızı izlemek bir ayrıcalık...

Sadece Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda değil, Avrupa arenasında da takdiri hak eden siyah-beyazlılarımız, 2017-18 sezonunda da büyük taraftarımız ile el ele, omuz omuza yeni zaferlere yürüyecek.

 

2017-18 sezonu kombine fiyatları



1.Kategori 4.750,00 TL
2.Kategori 4.250,00 TL
3.Kategori 3.250,00 TL
4.Kategori 2.900,00 TL
5.Kategori 2.700,00 TL
6.Kategori 2.500,00 TL
7.Kategori 1.350,00 TL
8.Kategori 1.250,00 TL

114 yıllık tutkumuz, büyük aşkımız Beşiktaş'ı Vodafone Arena'nın etkileyici atmosferinde izlemek isteyen taraftarlarımızın merakını giderecek detaylar şöyledir:

a) Kombine yenilemeleri ne zaman başlıyor?

- 2017-2018 sezonu kombine yenilemelerinin başlama tarihi 29 Mart Carşamba olarak belirlenmiştir. 

b) Kombine yenilemeleri nasıl yapılacak?

- Mevcut kombinelerini yenilemek isteyen taraftarlarımız, işlemlerini passo.com.tr adresinden ya da Vodafone Arena’da bulunan satış ofisimizden yapabilirler.

c) Yenileme işlemleri ne zaman sona erecek?

- 29 Mart'ta başlayacak yenileme işlemleri, 2 Mayıs tarihinde sona erecektir."

 

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