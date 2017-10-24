T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta 'gecenin kahramanı' Tosic: Şampiyonlar Ligi'nde çok iyiyiz ama ligde çok puan kaybettik

"Gol attım ama mutlu değilim; maç 0-0'ken gol atsam ve kazansak mutlu olurdum"

24 Ekim 2017 01:20

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldığı maçta takımının beraberlik golünü 90+2'de kaydeden Dusko Tosic, Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gittiklerini vurgulayarak ligde yaptıkları puan kayıplarına dikkati çekti.

Gol atmasına rağmen mutlu olmadığını söyleyen Sırp savunmacı, "Maç 0-0 giderken gol atsaydım ve kazansaydık mutlu olurdum ancak iki puan bıraktık ve mutlu değilim" dedi.

Dusko Tosic'in maç sonu beIN SPORTS'a yaptığı açıklama şöyle:

"Çok zor bir maçtı. Başakşehir iyi ve kompakt bir takım. 2 puan kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz ama ligde çok puan kaybettik.

Milli takım arasından önce Alanya ve Göztepe ile oynayacağız. Umarım bu maçları kazanarak yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz.

Gol attım ama mutlu değilim. Çünkü 2 puan bıraktık. Maç 0-0'ken gol atsam ve maçı kazansak çok mutlu olurdum ama şimdi mutlu değilim."

ETİKETLER

BeşiktaşDusko TosicBaşakşehirGolmaç sonuRöportajAçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24