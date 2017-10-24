Beşiktaş'ta 'gecenin kahramanı' Tosic: Şampiyonlar Ligi'nde çok iyiyiz ama ligde çok puan kaybettik

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldığı maçta takımının beraberlik golünü 90+2'de kaydeden Dusko Tosic, Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gittiklerini vurgulayarak ligde yaptıkları puan kayıplarına dikkati çekti.

Gol atmasına rağmen mutlu olmadığını söyleyen Sırp savunmacı, "Maç 0-0 giderken gol atsaydım ve kazansaydık mutlu olurdum ancak iki puan bıraktık ve mutlu değilim" dedi.

Dusko Tosic'in maç sonu beIN SPORTS'a yaptığı açıklama şöyle:

"Çok zor bir maçtı. Başakşehir iyi ve kompakt bir takım. 2 puan kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz ama ligde çok puan kaybettik.

Milli takım arasından önce Alanya ve Göztepe ile oynayacağız. Umarım bu maçları kazanarak yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz.

Gol attım ama mutlu değilim. Çünkü 2 puan bıraktık. Maç 0-0'ken gol atsam ve maçı kazansak çok mutlu olurdum ama şimdi mutlu değilim."