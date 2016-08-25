Beşiktaş'ta gece yarısı operasyonu; hedef Aboubakar ve Nasri

Beşiktaş'tan gece yarısı transfer hamleleri geldi. Porto ve Manchester City'den iki ismi, bir yıllığına kiraladı. Porto’dan Aboubakar ile Manchester City’den Samir Nasri’yi bir yıllığına kiraladı.

Beşiktaş transferin son günlerinde oldukça yoğun çalışmalar yapıyor. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Samir Nasri’nin yıllık 6.5 milyon Euro olan ücretinin paylaşımı konusunda Manchester City ile pazarlık halinde olan Siyah Beyazlılar, İngiliz kulübünün, oyuncunun ücretinin önemli bir bölümünü ödemeyi kabul etmesi sonrası anlaşmayı sağladı.

Siyah Beyazlılar forvet transferinde de önemli bir adım attı ve Vincent Aboubakar için Porto kulübünü kiralama konusunda ikna eti. Aboubakar da, Samir Nasri gibi Beşiktaş’ta bir yıllığına kiralık olarak oynayacak. Tıpkı Nasri’de olduğu gibi Kamerunlu golcünün de sözleşme detaylarının hazırlandığı bildirildi. Her iki futbolcunun kendileri ve kulüpleri ile sözlü olarak yapılan anlaşmaların gün içinde resmiyete dökülerek KAP’a bildirilmesi bekleniyor.