Beşiktaş'ta futbolun başına Önder Özen getirildi

Beşiktaş Kulübü, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen’i getirdi. Başkan Fikret Orman’dan sonra söz alan Özen “Bizden sonra Beşiktaş’ın lale devrini yaşaması için çalışacağız” dedi.

2002-2008 yılları arasında Fenerbahçe’de antrenörlük yapan, Polatlı Bugsaşspor'ı iki yıl çalıştıran ve son olarak NTV Spor’da yorumcu olarak görev yapan Önder Özen, Beşiktaş kulübünün futbol direktörü oldu.

Başkan Fikret Orman’ın konuşmasının ardından söz alan Özen, 3 yıllık sözleşme yaptıklarını ancak ekibi için 18 ayın önemli olduğunu belirtti. Bu sürede istedikleri şeyleri yapıp yapamayacaklarını göreceklerini ifade eden Özen, hedefinin, kendilerinden sonra bu göreve gelecek profesyonellerle ‘Beşiktaş’ın lale devrini yaşaması’ olarak açıkladı.

Önder Özen’in imza töreninde ilk sözü Başkan Fikret Orman aldı. Olağanüstü koşullarda göreve geldiklerini, futbol takımında büyük sıkıntlar yaşandığını belirten Orman, tevazu içinde olmayacağını ve çok üstün bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Sportif anlamda değil ama yükümlükler açısından ve tekrar güvenilir bir kurum olma yolunda çok başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Orman, artık tam anlamıyla profesyonel bir yapıya geçme zamanının geldiğini söyledi.

‘Artık futbol direktörü var’

'Artık Beşiktaş’ın bir futbol direktörü vardır' ifadesini kullanan Orman, "O kişi de Önder Özen’dir" dedi. Orman, "Artık futbolla ilgili tüm birimlerden sorumlu; alt yapıdan A takıma kadar kendisidir. Yönetim kuruluna karşı sorumlusu artık Önder hocamızdır. 3 senelik bir kontrat yaptık ve bu sürede Önder beyin liderliğinde futbol tam anlamıyla profeyonel bir yapıya ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

‘Ne, neden, niçin’

Transferlerin hiçbir şekilde Önder Özen’in insiyatifiyle değil bir ekiple yapılacağını söyleyen Orman, "Amaç ne, neden, niçin, hangi kriterler gibi sorulara şeffaf olarak evap verebileceğimiz ve yönetebileceğimiz bir sistem kurulmasıdır ve bu sistemi bizim tam desteğimizle Önder beyle ekibi kuracaktır" dedi.

‘Sportif değil futbol’

Söze, bu görev için ilk görüşmeleri yaptığı Tamer Kıran’a teşekkür ederek başlayan Özen, görevinin Türkiye’de kullanıldığı gibi sportif direktörlük değil başkan Fikret Orman’ın tarif ettiği gibi futbol direktörlüğü olduğunu söyledi.

Alt yapı kalitesini artıran ve yetenek seçiminde kriteler ortaya koyan bir organizasyon yaratmak istediklerini söyleyen Özen, “İç kaynakları ve dünya futbolunu besleyen kaynakları en fazla inceleyen ekip olacağız” dedi.

Süre 18 ay

3 senelik kontrat yaptıklarını ancak kendisine 18 ay süre verdiğini söyleyen Özen, "Bu süre sonunda Beşiktaş’ta istediğmiz şeyleri yapabilir miyiz onu göreceğiz. Olmadığına kanaat getirirsem vedaşlaşır, öpüşür ayrılırız” şeklinde konuştu.

Hedef: Lale devri

Özen, "Benim hedefim, arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş’ın insan kaynaklarına da yatırım yaparak, 3 sene sonra şemayı bir sonraki profesyonele devretmek. Ve o dönem Beiktaş'ın lale devrini yaşamasıdır. Bizden sonra Beşliktaş, kendi insan kaynağı içinden çıkardığı profesyoneller ve ekiplerle lale devrini yaşasın..." ifadelerini kullandı.