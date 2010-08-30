-BEŞİKTAŞ'TA FUTBOLCULARA 1 GÜN İZİN İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Bernd Schuster futbolculara 1 gün izin verdi. Alman teknik adam, milli takımın Kazakistan ve Belçika maçları nedeniyle lige 1 hafta ara verilecek olmasına rağmen, yoğun bir maç trafiği yaşayan oyuncularını sadece 1 gün dinlendirdi. Beşiktaşlı futbolcular, günü izinli geçirdikten sonra Ankaragücü ile ligin 4. haftasında oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına yarın sabah yapacakları idmanla başlayacak.