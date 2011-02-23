T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'TA FERRARI VE CENK KADRODA İSTANBUL (A.A) 

23 Şubat 2011 17:46

-BEŞİKTAŞ'TA FERRARI VE CENK KADRODA İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın yapacağı maç için Kiev'e gitti. Geçen hafta sahasında rakibine 4-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ukrayna'ya hareket etti. Statü gereği Portekizli oyuncular Simao ve Fernandes kadroda yer almazken, sakatlıkları süren Nihat ve kaleci Hakan da kadroda bulunmuyor. İstanbul'da oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Portekizli yıldız Quaresma da kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta Lugano'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve penaltıya sebebiyet veren İtalyan oyuncu Matteo Ferrari, teknik direktör Bernd Schuster tarafından kadroya alındı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımını yalnız bırakan, geçen hafta içinde takımla çalışmalara başlayan kaleci Cenk Gönen de kadroda yer aldı. Siyah-beyazlı takımın kafilesinde Rüştü, Cenk ve Umut olmak üzere 3 kaleci yer alırken, 18 kişilik maç kadrosu şu isimlerden oluştu: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Ferrari, Sivok, İsmail Köybaşı, Aurelio,  Ernst, Necip Uysal, Hilbert, Onur Bayramoğlu, Nobre, Bobo, Guti, Erhan Güven, Almeida. -YÖNETİCİLER YALNIZ BIRAKMADI- Futbolcuları zorlu maç için yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı. Beşiktaş'ın Dinamo Kiev kafilesinde yöneticiler Ertunç Soğancıoğlu, Serdal Adalı, Doğan Küçükemre, Cengiz Zülfikaroğlu, Sinan Vardar, Mehmet Soysal, Ahmet Akpınar, Hakan Aksoy ve Necip Sever de yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24