-BEŞİKTAŞ'TA FERRARI VE CENK KADRODA İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın yapacağı maç için Kiev'e gitti. Geçen hafta sahasında rakibine 4-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ukrayna'ya hareket etti. Statü gereği Portekizli oyuncular Simao ve Fernandes kadroda yer almazken, sakatlıkları süren Nihat ve kaleci Hakan da kadroda bulunmuyor. İstanbul'da oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Portekizli yıldız Quaresma da kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta Lugano'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve penaltıya sebebiyet veren İtalyan oyuncu Matteo Ferrari, teknik direktör Bernd Schuster tarafından kadroya alındı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımını yalnız bırakan, geçen hafta içinde takımla çalışmalara başlayan kaleci Cenk Gönen de kadroda yer aldı. Siyah-beyazlı takımın kafilesinde Rüştü, Cenk ve Umut olmak üzere 3 kaleci yer alırken, 18 kişilik maç kadrosu şu isimlerden oluştu: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Ferrari, Sivok, İsmail Köybaşı, Aurelio, Ernst, Necip Uysal, Hilbert, Onur Bayramoğlu, Nobre, Bobo, Guti, Erhan Güven, Almeida. -YÖNETİCİLER YALNIZ BIRAKMADI- Futbolcuları zorlu maç için yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı. Beşiktaş'ın Dinamo Kiev kafilesinde yöneticiler Ertunç Soğancıoğlu, Serdal Adalı, Doğan Küçükemre, Cengiz Zülfikaroğlu, Sinan Vardar, Mehmet Soysal, Ahmet Akpınar, Hakan Aksoy ve Necip Sever de yer aldı.