Beşiktaş'ta Fernandes şoku!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Manuel Fernandes, adalesinde zorlanmaya bağlı ödem nedeniyle, 2-3 hafta sahalardan uzak olacak.

Konuyla alakalı Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trabzonspor karşılaşmasında sol uyluk arka adalesinde ağrı oluşan futbolcumuz Fernandes’in yapılan muayenesinde adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve küçük bir alanda kanama olduğu tespit edilmiştir. Oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Fernandes’in 2-3 hafta takımdan uzak kalacağı öngörülmektedir.”

“Yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ersan Gülüm’ün sol ayak bileği iç yan bağlarında zorlanma ve kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncunun yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışamalara başlayabileceği düşünülmektedir."