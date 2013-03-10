T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Fernandes şoku!

Trazbonspor maçında adalesinde zorlanmaya bağlı ödem olan Manuel Fernandes 2-3 hafta, sık ayak iç bağlarında zorlanma olan Ersan Adem Gülüm ise 1 hafta takımdan uzak kalacak

10 Mart 2013 19:12

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Manuel Fernandes, adalesinde zorlanmaya bağlı ödem nedeniyle, 2-3  hafta sahalardan uzak olacak.

Konuyla alakalı Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trabzonspor karşılaşmasında sol uyluk arka adalesinde ağrı oluşan futbolcumuz Fernandes’in yapılan muayenesinde adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve küçük bir alanda kanama olduğu tespit edilmiştir. Oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Fernandes’in 2-3 hafta takımdan uzak kalacağı öngörülmektedir.”

“Yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ersan Gülüm’ün sol ayak bileği iç yan bağlarında zorlanma ve kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncunun yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışamalara başlayabileceği düşünülmektedir."

ETİKETLER

manuel fernandesbeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24