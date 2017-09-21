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Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

21 Eylül 2017 22:47

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 
Siyah-beyazlılar, derbi hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

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