BEŞİKTAŞ'TA FENER ALAYI COŞKUSU 

* 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ortaköy\'de düzenlenen Fener Alayı\'nda sokaklar İzmir Marşı\'yla inledi.



Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş\'ta fener alayı düzenlendi. Ortaköy sahiline kadar devam eden yürüyüşe Türk ve Azeri gaziler ile yüzlerce Beşiktaşlı da katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışının 96\'ıncı yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların adreslerinden birisi de Ortaköy oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından Fener Alayı organize edildi. Dereboyu Caddesi\'nden başlayan yürüyüş, Ortaköy sahilde sona erdi. Yürüyüşe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Azerbaycanlı Gaziler ve yüzlerce Beşiktaşlı katıldı. Atatürk\'ün Gençliğe hitabesinin yer aldığı pankartın taşındığı yürüyüş boyunca İzmir Marşı okundu. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan Beşiktaşlılar, bandonun çaldığı Gençlik Marşı\'na hep bir ağızdan eşlik etti. Yürüyüşün ardından Ortaköy sahilinde kurulan platformda slayt gösterisi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Yürüyüşe katılanlardan detaylar

-Camlara çıkarak, yürüyüşe destek verenler

-Ortaköy sahilinde saygı duruşunda bulunulması

-Beşiktaş Belediye Başkan vekili Tahir Doğaç\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

