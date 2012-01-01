-Beşiktaş'ta Eskişehirspor mesaisi İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 3 Ocak Çarşamba günü Eskişehirspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada taktik çalışması yapıp, çift kale maç oynadıkları belirtildi. Siyah-beyazlı ekibin antrenmanında, tedavisi Portekiz'de devam eden Quaresma, tedavisi süren Rüştü, sağ dizinde ağrıları olan Mehmet Aurelio ve yarın İstanbul'a dönecek olan Sidnei'nin idmanda yer almadıkları, Ersan Gülüm'ün ise kendi programı doğrultusunda salon çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Beşiktaş takımı, yarın sabah basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.