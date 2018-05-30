Beşiktaş'ta, eski Fenerbahçeli Serkan Reçber dönemi başlıyor!

Beşiktaş'ta altyapının başına eski futbolculardan Gökhan Keskin'in yerine kısa zamana kadar yorumculuk yapan Serkan Reçber getirildi. Geçmişte Fenerbahçe'de futbol oynadığı bilinen Reçber'e camia içinde de tepki olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, altyapı ve scouting sorumlusu olarak Serkan Reçber'i göreve getirdi. Beşiktaş'ın efsane oyuncularından olan ve bu görevi yürüten Gökhan Keskin'le ise yollar ayrıldı.

Camiadan tepki var

Yapılan bu değişikliğe ise camiadan tepki geldiği öğrenildi. Beşiktaşlı Gökhan Keskin'in yerine, geçmişte Fenerbahçe'de futbol oynamış olan ve kısa bir zaman dilimine kadar yorumculuk yapan Serkan Reçber'in getirilmesinin camiada ve yönetimin içinde de rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Reçber, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.