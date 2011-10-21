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Spor

Beşiktaş'ta Ernst ilk 11'de KIEV (A.A)

21 Ekim 2011 01:46

-Beşiktaş'ta Ernst ilk 11'de KIEV (A.A) - 20.10.2011 - UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu'nda, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşılaşan Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Carlos Carvalhal, Alman futbolcu Fabian Ernst'e uzun bir süreden sonra ilk 11'de görev verdi. Portekizli teknik adam, Alman oyuncuyu son olarak ligin 4. haftasında oynanan Medical Park Antalyaspor maçında sahaya sürmüştü. Valeriy Lobanovskiy Stadı'na gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Hakkari ve Bitlis'te yapılan hain saldırılarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerini unutmadı.  Siyah-beyazlı taraftarlar, bulundukları tribünlere, üzerinde ''Milletimizim başı sağolsun'' yazılı bir pankart açtı. Taraftarlar ayrıca, sık sık ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' şeklinde sloganlar attılar. Bu sloganın yazılı olduğu pankart da taraftarların ellerinde açıldı. -Siyah formayla sahaya çıktılar- Hain saldırıları kınayan Beşiktaş futbol takımı da sahaya siyah formayla çıktı. Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Valeriy Lobanovskiy Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Igor Radojcic (Sırbistan) Dinamo Kiev: Shovkovkskiy, Betao, Vukojevic, Popov, Yarmolenko, Milevvskiy, Brown, Mikhalik, Garmash, Gusev, Shevchenko Beşiktaş: Cenk, İsmail, Sivok, Egemen, Hilbert, Aurelio, Ersnt, Necip, Simao, Quresma, Edu

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