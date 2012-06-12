Beşiktaş'ta Eriksson sesleri

İsveçli teknik adamla görüşen siyah-beyazlı yönetimin anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Teknik direktör arayışları sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Sven-Göran Eriksson oldu.

Siyah-beyazlı yönetimin, İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

İsveçli çalıştırıcı ile prensipte anlaşıldığı, sözleşme şartlarının detayları üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kesin anlaşmanın sağlanması halinde Eriksson'un hafta içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



Altınsay istifa etti



Bu arada, yeni başkan Fikret Orman'ın göreve gelmesinin ardından yönetim kuruluna dahil olmayan ancak fahri olarak Futbol Komitesi için çalışmalar yapan İbrahim Altınsay'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.