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Spor

Beşiktaş'ta durmak yok İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2011 17:45

-Beşiktaş'ta durmak yok İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, 25 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Medical Park Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Carlos Carvalhal'ın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan çalışmanın 1.5 saat sürdüğü, antrenmana, tedavisi süren Hugo Almeida ve kulak iltihabı bulunan Alves'in katılmadığı, İbrahim Toraman'ın ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptığı bildirildi.  Bursaspor maçında oynayan oyuncuların koşu yapmakla yetindiği, diğer oyuncuların ısınma koşuları ile birlikte küçük oyunların yer aldığı istasyon çalışması yaptıkları belirtildi. Ayrıca, pas, 5'e 2 top kapma, yarım sahada maç ve duran top çalışması yapan siyah-beyazlıların, şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı kaydedildi.  Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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