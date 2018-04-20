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Spor

Beşiktaş'ta durmak yok

İSTANBUL / DHA Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30

20 Nisan 2018 16:19

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Bu sabah hastaneden taburcu edilen ve evinde istirahat eden teknik direktör Şenol Güneş\'in yardımcıları tarafından yaptırılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kanat çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. 
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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