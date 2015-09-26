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Spor

Beşiktaş'ta dün bireysel çalışan Gökhan Töre bugün takımla çalışmalara başladı

Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü

26 Eylül 2015 01:56

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Dün gerçekleştirilen antrenmanda sahada bireysel çalışan Gökhan Töre, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenman, serbest yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı.

İstasyon çalışmalarında, pas çalışması ve top kontrolünün yer aldığı çalışmalar değişmeli olarak yapıldı. Kanat-orta-şut çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar sonrası tam sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Bu arada dün gerçekleştirilen antrenmanda sahada bireysel çalışan Gökhan Töre, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

 

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